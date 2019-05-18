Слёзы Рибери, пародия на Месси и обливания пивом. Фото чемпионства «Баварии»

18 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» в 34-м туре Бундеслиги «Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом». Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе мюнхенской команды отличились хавбеки Кингсли Коман, Ренату Саншеш, Франк Рибери и Арьен Роббен, а также защитник Давид Алаба. Автором единственного гола гостей стал нападающий Себастьен Аллер.



«Бавария», набрав 78 очков, стала чемпионом Германии, «Айнтрахт» (54) завершил сезон на седьмом месте.

Для «Баварии» этот титул стал седьмым кряду и 29-м в истории. Мюнхенский клуб лидирует по количеству чемпионств в истории Бундеслиги. На втором месте находится «Нюрнберг» (9), на третьем — дортмундская «Боруссия» (8).

Лучшие кадры с награждения «Баварии» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мюнхене.