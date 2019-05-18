О. Иванов: в матче с ЦСКА закономерной была бы ничья

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).

«Думаю, сегодня не должно было быть поражения. Что касается смазанной концовки сезона, то каждая серия когда-то прерывается. ЦСКА тоже преследует цели, но сегодня закономерной была бы ничья.



Я не видел момента с пенальти, но сейчас ребята, которые посмотрели, говорят, что он „на усмотрение судьи“. Арбитр посчитал, что одиннадцатиметровый был, и поставил.



До этой игры у нас были только теоретические шансы попасть в еврокубки. Нужно делать так, чтобы всё зависело от нас. Чтобы попасть в еврокубки, нам не хватает очков, которые мы потеряли по глупости.



После игры тренер сказал, что доволен, только после гола мы немного занервничали. Можно было спокойнее играть и попытаться забить. На разборах мы подробно проанализируем каждую ошибку.



То, что нам не нужна победа в матче с „Ростовом“ из-за турнирной незаинтересованности, неправильно. Закончить не восьмыми, а седьмыми будет более приятно, по крайней мере мне как спортсмену.

Что касается потери Раванелли, то у нас не настолько глубокая ротация состава и каждый футболист на вес золота. У нас есть обойма, и если кто-то из неё выпадает, это проблема. Но ребята, которые выходят на замену, пока справляются. Мы надеемся, что Раванелли вернётся», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.