Симеоне: горжусь игроками, которые покидают «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сказал, что уважает игроков, которые покинут клуб в это трансферное окно.
«Я горжусь игроками, которые покидают клуб, поскольку они многое нам дали. Дело не в трофеях, а в уважении. Со спортивной точки зрения я очень люблю Филиппе Луиса, Хуанфрана, Гризманна и Година. Сейчас у нас появляются молодые и мотивированные игроки, и мы очень этому рады», — приводит слова Симеоне Goal.
«Атлетико», набрав 76 очков, завершил сезон на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. В 38 матчах мадридская команда одержала 22 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Статистику игроков испанского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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