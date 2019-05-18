Симеоне: горжусь игроками, которые покидают «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сказал, что уважает игроков, которые покинут клуб в это трансферное окно.

«Я горжусь игроками, которые покидают клуб, поскольку они многое нам дали. Дело не в трофеях, а в уважении. Со спортивной точки зрения я очень люблю Филиппе Луиса, Хуанфрана, Гризманна и Година. Сейчас у нас появляются молодые и мотивированные игроки, и мы очень этому рады», — приводит слова Симеоне Goal.

«Атлетико», набрав 76 очков, завершил сезон на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. В 38 матчах мадридская команда одержала 22 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Статистику игроков испанского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».