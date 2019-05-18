«Барселона» не будет устраивать чемпионский парад, если победит в Кубке Испании
«Барселона» не будет устраивать праздничные мероприятия в случае победы в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией». Об этом сообщает AS.
По данным источника, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде принял решение отпустить футболистов в отпуск на следующий день после финального матча Кубка короля, так как с 3 июня они должны будут прибыть в расположение своих сборных, которые сыграют в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020, финальном турнире Лиги Наций УЕФА, а также в Кубке Америки.
Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится 25 мая. Встреча пройдёт в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало матча — в 22:00 мск. В нынешнем сезоне команды дважды сыграли вничью в чемпионате Испании (1:1, 2:2).
Источник: адвокат Гризманна в субботу прибудет в Барселону
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