«Барселона» не будет устраивать чемпионский парад, если победит в Кубке Испании

«Барселона» не будет устраивать праздничные мероприятия в случае победы в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией». Об этом сообщает AS.

По данным источника, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде принял решение отпустить футболистов в отпуск на следующий день после финального матча Кубка короля, так как с 3 июня они должны будут прибыть в расположение своих сборных, которые сыграют в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020, финальном турнире Лиги Наций УЕФА, а также в Кубке Америки.

Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится 25 мая. Встреча пройдёт в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало матча — в 22:00 мск. В нынешнем сезоне команды дважды сыграли вничью в чемпионате Испании (1:1, 2:2).