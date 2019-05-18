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Гол Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Кальяри» в Серии А

Гол Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Кальяри» в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Кальяри». Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Кальяри» Леонардо Паволетти, отличившийся на 40-й минуте после передачи полузащитника Филипа Брадарича. В конце игры защитник «Дженоа» Доменико Кришито сравнял счёт, реализовав пенальти.

Серия «Кальяри» без побед в чемпионате Италии достигла четырёх матчей (три поражения и одна ничья). «Дженоа» не выигрывает уже в течение девяти встреч кряду (пять поражений и четыре ничьих).

«Кальяри», набрав 41 очко, занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (37) — 17-е.

Статистика игроков итальянского первенства доступна на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 19:00 МСК
Дженоа
Генуя
1 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 – Паволетти – 40, 1:1 – Кришито – 89 (пен)
Удаления: Пеццелла, 90+3 – нет
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