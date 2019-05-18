ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Понсе

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе.
Форвард принадлежит «Роме», а нынешний сезон провёл в аренде в АЕКе. Московский клуб рассматривает вариант аренды игрока, при этом приоритетным правом на трансфер футболиста владеет греческий клуб.
В этом сезоне Понсе принял участие в 27 матчах греческого национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей. Его контракт с «Ромой» действует до лета 2020 года.
22-летний Понсе перешёл в «Рому» летом 2015 года из «Ньюэллз Олд Бойз». Сумма трансфера составила € 4,2 млн. За римский клуб аргентинский форвард не провёл ни одного матча. Ранее его арендовали «Гранада» и «Лилль». Сыграл три матча за молодёжную сборную Аргентины и забил один гол.
- 18 мая 2019
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