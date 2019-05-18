Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии»

Голландский полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен облил пивом главного тренера команды Нико Ковача во время празднования чемпионского титула.

Эпизод произошёл после окончания матча заключительного, 34-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (5:1). Голландец подбежал к наставнику сзади и вылил ему на голову огромный бокал пива.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Напомним, контракт Роббена с «Баварией» заканчивается 30 июня и футболист покинет клуб в статусе свободного агента.

35-летний Роббен перешёл в «Баварию» из «Реала» летом 2009 года. В составе мюнхенского клуба голландец становился восьмикратным чемпионом Германии, четырежды выиграл Кубок Германии, пять раз Суперкубок страны, а также побеждал в Лиге чемпионов.