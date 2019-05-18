Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Гронинген» — «Витесс». 18 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии»

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии»
Футбол / Германия 0

Голландский полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен облил пивом главного тренера команды Нико Ковача во время празднования чемпионского титула.

Эпизод произошёл после окончания матча заключительного, 34-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (5:1). Голландец подбежал к наставнику сзади и вылил ему на голову огромный бокал пива.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Напомним, контракт Роббена с «Баварией» заканчивается 30 июня и футболист покинет клуб в статусе свободного агента.

35-летний Роббен перешёл в «Баварию» из «Реала» летом 2009 года. В составе мюнхенского клуба голландец становился восьмикратным чемпионом Германии, четырежды выиграл Кубок Германии, пять раз Суперкубок страны, а также побеждал в Лиге чемпионов.

Рибери — рекордсмен Бундеслиги по числу чемпионских титулов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент