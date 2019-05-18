«Ман Сити» — первая мужская команда, оформившая домашний требл в Англии

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, разгромив в финальном матче «Уотфорд». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 6:0.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне оформили домашний требл. Ранее «горожане» стали победителями Кубка английской лиги и чемпионами английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» — первая английская мужская команда, выигравшая три домашних турнира в одном сезоне. В 2007 году женская команда лондонского «Арсенала» стала победителем АПЛ, Кубка АПЛ и Кубка Англии.
Напомним, в Премьер-лиге «Сити» в борьбе за чемпионство опередил «Ливерпуль». Разница между командами составила всего одно очко — 98 против 97. В финале Кубка лиги «горожане» обыграли лондонский «Челси» (0:0 ДВ, 4:3 по пенальти).
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