«Бавария» попрощалась с Роббеном, Рибери и Рафиньей

Руководство «Баварии» и фанаты попрощались с защитником Рафиньей и полузащитниками Франком Рибери и Арьеном Роббеном, которые летом покинут команду.
После матча 34-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (5:1), в котором «Бавария» оформила седьмой подряд и 29-й в истории чемпионский титул, Рафинье, Роббену и Рибери вручили их портреты на фоне трофеев, завоёванных с клубом. Болельщики мюнхенского клуба растянули на трибунах огромный благодарственный баннер, посвящённый Рибери и Роббену.
Видео можно посмотреть на канале BT Sport в YouTube.
36-летний Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, 35-летний Роббен перешёл в мюнхенский клуб в 2009-м, а 33-летний Рафинья стал игроком мюнхенцев в 2011-м. Футболисты становились чемпионами Германии соответственно девять, восемь и семь раз.
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