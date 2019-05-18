В Суперкубке Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем»
В матче за Суперкубок Англии в 2019 году встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Обычно в матче за Суперкубок принимают участие чемпион Премьер-лиги и победитель Кубка страны, но оба турнира выиграла команда Хосепа Гвардиолы. Таким образом, право побороться с «горожанами» за трофей получил «Ливерпуль», завершивший сезон на втором месте в чемпионате.
«Манчестер Сити» — первая английская мужская команда, выигравшая три домашних турнира в одном сезоне: АПЛ, Кубок и Суперкубок страны. В 2007 году женская команда лондонского «Арсенала» стала победителем АПЛ, Кубка АПЛ и Кубка Англии.
Напомним, в Премьер-лиге «Ман Сити» в борьбе за чемпионство опередил «Ливерпуль» всего на одно очко — 98 против 97.
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