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Гвардиола: «Манчестер Сити» завершил невероятный сезон

Гвардиола: «Манчестер Сити» завершил невероятный сезон
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка Англии с «Уотфордом» (6:0).

В нынешнем сезоне «горожане» стали чемпионами Англии, а также обладателями Кубка лиги.

«Потрясающий финальный матч, и мы завершили невероятный сезон. Поздравляю всех людей в клубе, особенно футболистов, потому что именно они выиграли эти титулы.

Может ли „Манчестер Сити“ стать ещё лучше? Мы должны это сделать, всегда можно стать ещё сильнее. Нет смысла оставаться на месте», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» — первая английская мужская команда, выигравшая три домашних турнира в одном сезоне. В 2007 году женская команда лондонского «Арсенала» стала победителем АПЛ, Кубка АПЛ и Кубка Англии.

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