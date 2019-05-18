Кононов: никакой паники не было, игроки «Спартака» действовали самоотверженно

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал комментарий после победы со счётом 2:1 в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
«Никакой паники не было. А нервная концовка связана с тем, что соперник играл довольно агрессивно. Но наши ребята действовали самоотверженно и со своей задачей справились — одержали победу.
Джикии несколько раз оказывали медицинскую помощь? Дело в том, что Георгий играл с микротравмой, которую получил в прошлом матче.
Что касается Фернандо и Луиса Адриано, которые пропустят следующую встречу из-за перебора жёлтых карточек, то я ими доволен, как и всеми остальными. А карточки — это часть футбольной жизни. У нас есть игроки, которые смогут заменить дисквалифицированных.
Да, мы следим за футболистами, которые выступают за «Крылья Советов» на правах аренды. А о будущем поговорим после последнего тура», — приводит слова Кононова пресс-служба красно-белых.
- 18 мая 2019
-
22:13
-
22:08
-
21:47
-
21:45
-
21:31
-
21:24
-
21:17
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:50
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:08
-
19:51
-
19:34
-
19:30
-
19:19
-
19:18
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:41
-
18:39
-
18:29
-
18:23
-
18:23
-
18:20
-
18:05
-
17:58
-
17:52
-
17:42