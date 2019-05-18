Кононов: никакой паники не было, игроки «Спартака» действовали самоотверженно

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал комментарий после победы со счётом 2:1 в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Никакой паники не было. А нервная концовка связана с тем, что соперник играл довольно агрессивно. Но наши ребята действовали самоотверженно и со своей задачей справились — одержали победу.

Джикии несколько раз оказывали медицинскую помощь? Дело в том, что Георгий играл с микротравмой, которую получил в прошлом матче.

Что касается Фернандо и Луиса Адриано, которые пропустят следующую встречу из-за перебора жёлтых карточек, то я ими доволен, как и всеми остальными. А карточки — это часть футбольной жизни. У нас есть игроки, которые смогут заменить дисквалифицированных.

Да, мы следим за футболистами, которые выступают за «Крылья Советов» на правах аренды. А о будущем поговорим после последнего тура», — приводит слова Кононова пресс-служба красно-белых.