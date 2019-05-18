«Монако» — «Амьен»: Головин отдал результативную передачу на Фалькао

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в домашнем матче 37-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном» стал автором результативной передачи.

На 26-й минуте Головин отдал пас на форварда Радамеля Фалькао, который открыл счёт в игре. Для 22-летнего футболиста сборной России эта результативная передача стала уже третьей в нынешнем сезоне чемпионата Франции. В его активе также 2 гола.

Матч «Монако» — «Амьен» сейчас проходит в Фонвьее на стадионе «Луи II». К 36-й минуте счёт 1:0 в пользу монегасков.

«Амьен», набрав 35 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (33) — 17-е.

В последнем, 38-м туре французского первенства «Монако» на выезде сыграет с «Ниццей». Встреча состоится 24 мая на стадионе «Альянц Ривьера», начало — в 22:05 мск.