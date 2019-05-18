Умер бывший тренер «Рубина», «Кубани» и «Химок» Ирхин

Сегодня в возрасте 65 лет ушёл из жизни известный российский тренер Александр Ирхин. Об этом сообщает официальный сайт «Химок».

Причина смерти не разглашается.

В бытность футболистом Ирхин выступал за команды Ростовской области. Тренерскую карьеру начал в 1984 году, возглавив клуб второй лиги СССР «Атоммаш». За свою карьеру тренировал такие известные клубы, как «Динамо» (Ставрополь), «Лада» (Тольятти), «Динамо-Газовик» (Тюмень), «Рубин» (Казань), «Уралан» (Элиста), «Кубань» (Краснодар), «Женис» (Казахстан), «Факел» (Воронеж), «Астана» (Казахстан), «Черноморец» (Новороссийск) и «Химки».

Под руководством Ирхина «Лада» и «Динамо-Газовик» выходили в высшую лигу чемпионата России. В 2003 году Ирхин привёл «Женис» к победе в Кубке Казахстана.