Умер бывший тренер «Рубина», «Кубани» и «Химок» Ирхин
Сегодня в возрасте 65 лет ушёл из жизни известный российский тренер Александр Ирхин. Об этом сообщает официальный сайт «Химок».
Причина смерти не разглашается.
В бытность футболистом Ирхин выступал за команды Ростовской области. Тренерскую карьеру начал в 1984 году, возглавив клуб второй лиги СССР «Атоммаш». За свою карьеру тренировал такие известные клубы, как «Динамо» (Ставрополь), «Лада» (Тольятти), «Динамо-Газовик» (Тюмень), «Рубин» (Казань), «Уралан» (Элиста), «Кубань» (Краснодар), «Женис» (Казахстан), «Факел» (Воронеж), «Астана» (Казахстан), «Черноморец» (Новороссийск) и «Химки».
Под руководством Ирхина «Лада» и «Динамо-Газовик» выходили в высшую лигу чемпионата России. В 2003 году Ирхин привёл «Женис» к победе в Кубке Казахстана.
- 18 мая 2019
-
23:52
-
23:52
-
23:42
-
23:30
-
23:30
-
23:18
-
23:17
-
22:57
-
22:44
-
22:43
-
22:35
-
22:34
-
22:13
-
22:08
-
21:47
-
21:45
-
21:31
-
21:24
-
21:17
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:50
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:08
-
19:51
-
19:34
-
19:30
-
19:19
-
19:18
-
19:00
Партнерский контент