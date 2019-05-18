Божович: «Спартак» заслуженно обыграл «Крылья Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение со счётом 1:2 в домашнем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Плохо начали игру и могли пропустить ещё. Мы моменты просто подарили вследствие ошибок, в началах таймов соперник играл лучше нас. По игре «Спартак» выиграл заслуженно. Когда проигрываешь, очень трудно восстанавливаться, и сейчас наша задача — подготовиться к следующей игре», — приводит слова Божовича пресс-служба самарского клуба.

«Спартак», набрав 49 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (28) — 13-е.

Календарь матчей российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».