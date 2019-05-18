Божович: «Спартак» заслуженно обыграл «Крылья Советов»
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение со счётом 1:2 в домашнем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
«Плохо начали игру и могли пропустить ещё. Мы моменты просто подарили вследствие ошибок, в началах таймов соперник играл лучше нас. По игре «Спартак» выиграл заслуженно. Когда проигрываешь, очень трудно восстанавливаться, и сейчас наша задача — подготовиться к следующей игре», — приводит слова Божовича пресс-служба самарского клуба.
«Спартак», набрав 49 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (28) — 13-е.
Календарь матчей российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
Кононов: никакой паники не было, игроки «Спартака» действовали самоотверженно
- 18 мая 2019
-
23:52
-
23:52
-
23:42
-
23:30
-
23:30
-
23:18
-
23:17
-
22:57
-
22:44
-
22:43
-
22:35
-
22:34
-
22:13
-
22:08
-
21:47
-
21:45
-
21:31
-
21:24
-
21:17
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:50
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:08
-
19:51
-
19:34
-
19:30
-
19:19
-
19:18
-
19:00
Партнерский контент