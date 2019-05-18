«Лион» разгромил «Барселону» в финале женской Лиги чемпионов

«Лион» стал победителем женской Лиги чемпионов. В финальном матче французский клуб разгромил испанскую «Барселону» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».

Победу «Лиону» принесла обладатель «Золотого мяча» 2018 года Ада Хегерберг, которая оформила хет-трик. «Лион» в шестой раз в истории стал победителем Лиги чемпионов, и это является рекордом турнира. Главным тренером команды в последние два года является Рейнальд Педрос, который в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Нант», «Марсель», «Парма», «Наполи» и «Лион».

«Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 4:1 (4:0)

Голы: Марожан (5), Хегерберг (14, 19, 30) — Ошоала (89)



«Лион»: Буадди, Бронз, Ренар, Анри, Мажри, Ле Сомме (Баша, 82), Марожан, Ван де Санден (Каскарино, 63), Хегерберг, Фишлок (Кумагаи, 72), Бати.



«Барселона»: Паньос, Леон, Лосада, Торрехон, Мариона, Алексия, Бонмати (Алвес, 69), Уахаби, Дагган (Ошоала, 69), Перейра (Графт, 81), Мартенс.