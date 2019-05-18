Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рома» не сумела обыграть «Сассуоло» в чемпионате Италии

«Рома» не сумела обыграть «Сассуоло» в чемпионате Италии
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал римскую «Рому». Встреча прошла в Сассуоло на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 0:0.

Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла восьми матчей. В предыдущих турах команда Клаудио Раньери одержала четыре победы и три раза сыграла вничью. Для «Сассуоло» эта ничья стала второй в последних трёх встречах.

«Рома», набрав 63 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (43) — 10-е.

В последнем, 38-м туре итальянского первенства римский клуб на своём поле встретится с «Пармой», а «Сассуоло» в гостях сыграет с «Аталантой» из Бергамо. Оба матча состоятся 26 мая.

Статистику игроков Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 21:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
0 : 0
Рома
Рим
Ванда выбивает Икарди новый контракт. Иногда жена-агент — это хорошо
Супруга нападающего – девушка без комплексов. Впрочем, Мауро, кажется, тоже.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент