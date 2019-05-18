«Рома» не сумела обыграть «Сассуоло» в чемпионате Италии
В матче 37-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал римскую «Рому». Встреча прошла в Сассуоло на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 0:0.
Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла восьми матчей. В предыдущих турах команда Клаудио Раньери одержала четыре победы и три раза сыграла вничью. Для «Сассуоло» эта ничья стала второй в последних трёх встречах.
«Рома», набрав 63 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (43) — 10-е.
В последнем, 38-м туре итальянского первенства римский клуб на своём поле встретится с «Пармой», а «Сассуоло» в гостях сыграет с «Аталантой» из Бергамо. Оба матча состоятся 26 мая.
Статистику игроков Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».
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- 18 мая 2019
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