«Рома» не сумела обыграть «Сассуоло» в чемпионате Италии

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал римскую «Рому». Встреча прошла в Сассуоло на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 0:0.

Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла восьми матчей. В предыдущих турах команда Клаудио Раньери одержала четыре победы и три раза сыграла вничью. Для «Сассуоло» эта ничья стала второй в последних трёх встречах.

«Рома», набрав 63 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (43) — 10-е.

В последнем, 38-м туре итальянского первенства римский клуб на своём поле встретится с «Пармой», а «Сассуоло» в гостях сыграет с «Аталантой» из Бергамо. Оба матча состоятся 26 мая.

Статистику игроков Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».