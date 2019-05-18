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«Гронинген» — «Витесс». 18 мая. Смотреть онлайн
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«Витесс» Слуцкого проиграл «Гронингену» в первом матче плей-офф за Лигу Европы

«Витесс» Слуцкого проиграл «Гронингену» в первом матче плей-офф за Лигу Европы
Футбол / Прочие турниры 0

В первом полуфинальном матче плей-офф за Лигу Европы «Гронинген» обыграл «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий, со счётом 2:1. Встреча состоялась в Гронингене на стадионе «Эйроборг». Обслуживал матч арбитр Деннис Хиглер.

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма. Автором гола стал Мимаун Махи. В начале второй половины преимущество хозяев увеличил Самир Мемишевич, который реализовал 11-метровый. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Макс Кларк. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Александер Бюттнер.

Ответный матч состоится 21 мая в Арнеме на стадионе «Гелредом». Начало встречи в 21:45 мск.

Во втором полуфинале «Хераклес» на своём поле проиграл «Утрехту» со счётом 0:2. Победу гостям принесли голы Симона Густафссона и Сирила Дессерта.

Нидерланды - Эредивизия. Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
18 мая 2019, суббота. 21:45 МСК
Гронинген
Гронинген
2 : 1
Витесс
Арнем
1:0 – Махи – 45+1, 2:0 – Мемишевич – 56 (пен), 2:1 – Кларк – 70
Нидерланды - Эредивизия. Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
18 мая 2019, суббота. 19:30 МСК
Хераклес
Алмело
0 : 2
Утрехт
Утрехт
0:1 – Густафссон – 36 (пен), 0:2 – Дессерт – 40
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