«Витесс» Слуцкого проиграл «Гронингену» в первом матче плей-офф за Лигу Европы

В первом полуфинальном матче плей-офф за Лигу Европы «Гронинген» обыграл «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий, со счётом 2:1. Встреча состоялась в Гронингене на стадионе «Эйроборг». Обслуживал матч арбитр Деннис Хиглер.
Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма. Автором гола стал Мимаун Махи. В начале второй половины преимущество хозяев увеличил Самир Мемишевич, который реализовал 11-метровый. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Макс Кларк. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Александер Бюттнер.
Ответный матч состоится 21 мая в Арнеме на стадионе «Гелредом». Начало встречи в 21:45 мск.
Во втором полуфинале «Хераклес» на своём поле проиграл «Утрехту» со счётом 0:2. Победу гостям принесли голы Симона Густафссона и Сирила Дессерта.
- 18 мая 2019
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