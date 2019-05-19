Гвардиола — журналисту: вы обвиняете меня в получении отдельных выплат?
Главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу возмутил вопрос журналиста после финального матча Кубка Англии с «Уотфордом» (6:0).
«Выяснилось, что Роберто Манчини получал из Абу-Даби отдельные выплаты, когда тренировал «Манчестер Сити». Вы когда-нибудь получали отдельные выплаты за время работы в „Сити“? — спросил журналист тренера.
»Вы понимаете, какой вопрос задаете мне? Вы сегодня спрашиваете меня, получал ли я какие-то деньги отдельно? Прямо сейчас, сегодня? Вы считаете, что я заслуживаю такого вопроса? Я не знаю, как было у Манчини.
В день, когда я выиграл требл, вы спрашиваете меня, получал ли я отдельные выплаты? Пффф. Вы обвиняете меня, что я получал отдельные выплаты?" – приводит слова Гвардиолы «твиттер» Hayters TV.
Источник: «МС» тайно платил Манчини в два раза больше денег, чем по контракту
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