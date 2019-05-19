Рибери: моим лучшим годом в «Баварии» был 2013-й, тогда нам удалось невероятное

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери поделился эмоциями от последнего матча в составе команды на домашнем стадионе. Вчера, 18 мая, 36-летний француз помог мюнхенцам одержать победу со счётом 5:1 в домашней игре 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом», которая позволила им стать чемпионами.
«Вся моя семья, мои дети, моя жена, мои родители, родители моей жены и двоюродные братья специально приехали из Франции ради этого момента. Было тяжело, но самое главное, что мы стали чемпионами.
Это мой последний большой момент здесь на «Альянц Арене» вместе с моими товарищами по команде и болельщиками. Ведь я здесь был не два-три года, а 12 лет. Я пережил здесь много замечательных моментов, но моим лучшим сезоном был 2013-й. Тогда нам удалось невероятное», — цитирует хавбека пресс-служба мюнхенского клуба.
В сезоне-2012/13 «Бавария» оформила требл, став чемпионом Бундеслиги, выиграв Кубок Германии и завоевав титул Лиги чемпионов.
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