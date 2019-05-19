Руди Гарсия будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Марселя»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия покинет свой пост после заключительного тура французской Лиги 1, сообщает Le Journal du Dimanche.

Напомним, Гарсия присоединился к «Марселю» в 2016 году. В первом сезоне под его руководством «Марсель» занял пятое место в чемпионате Франции. Ещё через год клуб финишировал четвёртым в Лиге 1, а также дошёл до финала Лиги Европы, где уступил «Атлетико» со счётом 0:3. Соглашение между специалистом и французским клубом рассчитано до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне «Марсель», набрав 58 очков, занимает шестую позицию в национальном чемпионате и лишился шансов на попадание в еврокубки по итогам сезона. В Лиге Европы подопечные Гарсии с одним набранным очком финишировали на четвёртом месте в квартете H. Соперниками французов по групповой стадии были «Айнтрахт» Ф, «Лацио» и «Аполлон» Л.