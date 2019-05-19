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С. Индзаги — главный кандидат на пост нового тренера «Ювентуса»

С. Индзаги — главный кандидат на пост нового тренера «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Основным кандидатом на должность нового главного тренера «Ювентуса» является наставник «Лацио» Симоне Индзаги. Об этом сообщает Corriere dello Sport. Ранее туринцы объявили об уходе Массимилиано Аллегри.

Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. В последующие пять сезонов туринцы неизменно становились чемпионами Италии, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов, где проигрывали испанским грандам – «Барселоне» в 2015 году (1:3) и «Реалу» в 2017-м (1:4).

В нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира бьянконери добрались до 1/4 финала, где уступили «Аяксу» (1:1 и 1:2). В серии А команда за два тура до окончания сезона опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на 13 очков.

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