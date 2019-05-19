Ройс: «Бавария» заслужила чемпионский титул
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал победу «Баварии» в нынешнем сезоне чемпионата Германии.
«Безусловно, мы разочарованы, поскольку у нас был реальный шанс стать чемпионами. Но мы оступились в решающий момент. Тем не менее «Бавария» заслужила чемпионский титул», — приводит слова форварда L`Equipe.
Для «Баварии» этот титул стал седьмым кряду и 29-м в истории. Мюнхенский клуб лидирует по количеству чемпионств в истории Бундеслиги. На втором месте находится «Нюрнберг» (9), на третьем — дортмундская «Боруссия» (8).
В сезоне-2018/19 Ройс провёл 27 (все — в основном составе) матчей в чемпионате Германии, забил 17 (3 — с пенальти) голов и сделал восемь результативных передач.
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