«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии

«Уфа» поздравила своего бывшего игрока Александра Зинченко с завоеванием Кубка Англии вместе с «Манчестер Сити». В финальном матче «Сити» разгромил «Уотфорд» со счётом 6:0.
«Экс-футболист «Уфы» Александр Зинченко отыграл 90 минут в финале и завоевал свой уже пятый трофей в «Манчестер Сити»! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!» — говорится в сообщении клуба в «Инстаграме».
«Манчестер Сити» стал победителем Кубка Англии в шестой раз в истории. Ранее «горожане» выигрывали трофей в 1904, 1934, 1956, 1969 и 2011 годах. Лидером по количеству побед в турнире является лондонский «Арсенал» (13), второе место занимает «Манчестер Юнайтед» (12).
Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы». Его трансфер стоил «горожанам» € 2 млн. Действующий контракт футболиста с «Сити» рассчитан до лета 2020 года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон по согласованию сторон. Ранее Зинченко выступал также за «Шахтёр». Уже будучи игроком «Манчестер Сити», он сдавался в аренду в ПСВ «Эйндховен».
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