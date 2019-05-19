Ковач: Роббен и Рибери 10 лет олицетворяли «Баварию» и Бундеслигу

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач попрощался с полузащитниками Франком Рибери и Арьеном Роббеном, которые летом покинут команду.
«В этом матче мы хотели дать возможность Роббену и Рибери на победной ноте попрощаться с публикой. Они вышли на замену, и оба забили. Лучше и не могло быть.
Они 10 лет олицетворяли Бундеслигу и этот клуб. Трудно было сказать им, что они не сыграют с первых минут, но я должен был принять спортивное решение», — приводит слова Ковача Goal.com.
Для «Баварии» этот титул стал седьмым кряду и 29-м в истории. Мюнхенская команда лидирует по количеству чемпионств в истории Бундеслиги. На втором месте находится «Нюрнберг» (9), на третьем — дортмундская «Боруссия» (8).
36-летний Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, 35-летний Роббен перешёл в мюнхенский клуб в 2009-м. Футболисты становились чемпионами Германии соответственно девять и восемь раз.
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