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Видеообзор победы «Бенфики», благодаря которой клуб стал чемпионом Португалии

Видеообзор победы «Бенфики», благодаря которой клуб стал чемпионом Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 34-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Санта-Клару» со счётом 4:1 и завоевала чемпионский титул.

Победу лиссабонскому клубу принесли дубль Хариса Сеферовича, а также голы Жоау Фелиша и Рафаэла Силвы. У гостей единственный забитый мяч на счету Сезара.

«Бенфика», набрав 87 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице португальской Примейры. «Орлы» на два очка опередили «Порту», который в 34-м туре обыграл «Спортинг» со счётом 2:1.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал 27-летний швейцарский нападающий «Бенфики» Сеферович, который забил 23 гола.

«Бенфика» в 37-й раз в своей истории стала чемпионом Португалии, что является национальным рекордом. Ближайшим преследователем является «Порту», который становился чемпионом 28 раз.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».

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