«Урал» — «Локомотив»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

Сегодня, 19 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Локомотив». Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Локомотив» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты главного судьи — Александр Кудрявцев и Владислав Назаров. В роли резервного рефери выступит Евгений Турбин.
«Локомотив» набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (34) — на 11-м месте.
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