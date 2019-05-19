Д. Ле Таллек: на Украине полгода не платили, а в клубе не было бутылок с водой

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек поделился воспоминаниями о выступлениях за клубы из Восточной Европы.
«Я пережил многое. Играл при минус 17 °С. На Украине мне полгода не платили зарплату, была война, а в клубе не было бутылок с водой. Это было тяжело. Затем были Россия, а также два с половиной сезона в «Црвене Звезде». Эти клубы я рассматривал исключительно в качестве трамплина.
Ошибся, перейдя из «Боруссии» в «Нант». Это произошло в неверный момент и не было моим выбором.
Выступать в Восточной Европе, будучи молодым футболистом, посоветую только умному игроку, очень любящему футбол. Иначе советовал бы им оставаться играть во Франции", — приводит слова Ле Таллека 20minutes.fr.
Ранее 29-летний Ле Таллек выступал за «Ренн», дортмундскую «Боруссию», «Нант», «Говерлу» и «Мордовию».
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