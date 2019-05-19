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36-летний Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS

36-летний Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Сан-Хосе Эртквейкс» Крис Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В матче с «Чикаго Файр» (4:1) форвард оформил покер, после чего на его счету стало 148 голов в MLS и он опередил предыдущего рекордсмена — Лэндона Донована (145).

В нынешнем сезоне 36-летний Вондоловски в 11 матчах чемпионата MLS (5 — в основном составе) стал автором четырёх забитых мячей и получил две жёлтые карточки. Ранее выступал за «Чико Рукс» и «Хьюстон Динамо». За сборную США провёл 35 матчей и забил 11 мячей.

После 12 матчей «Сан Хосе», набрав 14 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата MLS. Следующий матч клуб проведёт 27 мая на выезде с «Торонто».

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