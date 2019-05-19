Гвардиола: оформить домашний требл в Англии сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что оформить домашний требл в Англии сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов.
«Это был один из лучших сезонов, которые мне доводилось проводить в качестве тренера. Не сказал бы, что лучший, но один из них. Мы смогли достичь невероятных высот в чемпионате, где представлено так много отличных команд.
Люблю Лигу чемпионов, но добиться требла в Англии сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов. „Манчестер Сити“ заслуживает самых хороших слов в свой адрес. Мы играли в напряжённом графике и всё равно устояли. Нельзя забывать, что мы опередили „Ливерпуль“ в борьбе за титул чемпиона Англии всего на одно очко, это совсем немного. Безусловно, я более чем доволен», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
«Ман Сити» — первая мужская команда, оформившая домашний требл в Англии
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