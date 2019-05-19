Мбаппе — первый француз за 53 года, забивший 32 гола за сезон в Лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 37-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» (4:0).
Благодаря этому на счету Мбаппе стало 32 гола в нынешнем сезоне. Форвард стал первым французом, который за 53 года достиг данной отметки в чемпионате Франции, сообщает статистический портал OptaJean в «твиттере». В последний раз подобное удалось нападающему «Нанта» Филиппу Гонде, который в сезоне-1965/66 забил 36 голов.
20-летний Мбаппе в данный момент является лучшим бомбардиром французского национального чемпионата. В борьбе за «Золотую бутсу» форвард занимает второе место в общем зачёте, на два гола отставая от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
В заключительном, 38-м туре, Лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграет с «Реймсом». Матч состоится 24 мая.
- 19 мая 2019
-
10:30
-
10:24
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:55
-
08:52
-
08:30
-
08:19
-
07:58
-
07:50
-
07:37
-
05:17
-
04:00
-
02:48
-
02:30
-
01:53
-
01:41
-
00:45
-
00:39
-
00:29
-
00:28
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 18 мая 2019
-
23:52
-
23:52
-
23:42
-
23:30
-
23:30
-
23:18