Мбаппе — первый француз за 53 года, забивший 32 гола за сезон в Лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 37-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» (4:0).

Благодаря этому на счету Мбаппе стало 32 гола в нынешнем сезоне. Форвард стал первым французом, который за 53 года достиг данной отметки в чемпионате Франции, сообщает статистический портал OptaJean в «твиттере». В последний раз подобное удалось нападающему «Нанта» Филиппу Гонде, который в сезоне-1965/66 забил 36 голов.

20-летний Мбаппе в данный момент является лучшим бомбардиром французского национального чемпионата. В борьбе за «Золотую бутсу» форвард занимает второе место в общем зачёте, на два гола отставая от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

В заключительном, 38-м туре, Лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграет с «Реймсом». Матч состоится 24 мая.