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Ломовицкий пожертвовал 150 тыс. рублей благотворительному фонду Реброва

Ломовицкий пожертвовал 150 тыс. рублей благотворительному фонду Реброва
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий перевёл 150 тыс. рублей на счёт благотворительного фонда вратаря красно-белых Артёма Реброва «Своими глазами».

«Друзья! Мы любим делиться с вами хорошими и добрыми новостями. И сейчас, как горячий пирожок, подоспела следующая: игрок ФК „Спартак“ Москва Александр Ломовицкий перевёл в благотворительный фонд Артёма Реброва „Своими глазами“ сумму в размере 150 тыс. рублей на лечение Антона Кузнецова. Мы не смогли оставить этот поступок незамеченным! И в очередной раз говорим спасибо Александру и всем-всем, кто помогает и даже просто читает нас!» — гласит запись в «инстаграме» фонда «Своими глазами».

Директор фонда Антон Дубовский назвал поступок Ломовицкого примером, которому могут следовать все.

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