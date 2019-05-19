Компани — игрокам «Манчестер Сити»: я должен вам, ребята!

Защитник и капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани, объявивший об уходе из английского клуба, выразил благодарность товарищам по команде.



«Благодарен болельщиками, но, как бы банально ни звучало, без товарищей по команде я не был бы там, где нахожусь сейчас. Мы вместе, бок о бок сражались в самых напряжённых битвах. В хорошие времена и в тяжёлые. Я должен вам, ребята! Особую благодарность хотел бы выразить персоналу клуба — вы делаете превосходную работу. Вы помогали мне возвращаться на поле всё сильнее с каждым разом. Спасибо вам огромное.



Также хочу выразить любовь самым близким и дорогим людям — семье. Моя любовь не знает границ. В моей душе томится лишь одна печаль. Я бы очень хотел взять маму на стадион, увидеть, как она поёт с болельщиками „Манчестер Сити“. Я бы очень хотел, чтобы она видела меня счастливым. Видела, что я делаю то, что люблю, в клубе, который люблю. В глубине души знаю, что она была с нами всё это время», — написал Компани на странице в «Фейсбуке».