Источник: Зидан посоветовал Погба подать запрос на трансфер

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему рассчитывает на французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, французский специалист посоветовал соотечественнику подать запрос на трансфер, так как «Реалу» не удаётся договориться с «Манчестер Юнайтед» по его трансферу по причине того, что исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд хочет сохранить игрока. При подаче запроса на трансфер футболистом вероятность сделки может увеличиться.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба принял участие в 35 матчах английского национального чемпионата, стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти), а также девяти результативных передач. Контракт француза с английским клубом действителен до лета 2021 года.