«Арсенал» — «Краснодар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 19 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Краснодар». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты главного судьи — Максим Гаврилин и Владимир Миневич. В роли резервного рефери выступит Владислав Безбородов.



«Краснодар» набрал 50 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (45) — на 6-м месте.