«Локомотив» обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов

В матче 29-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2). Благодаря ничьей «железнодорожники» обеспечили себе попадание в первую тройку и участие в Лиге чемпионов-2019/20.

Если «Локомотив» финиширует на втором месте, то напрямую попадёт в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира. Если клуб завершит сезон на третьем месте, то будет участвовать в квалификационном раунде. Также московский клуб гарантировал себе серебряные или бронзовые медали чемпионата России.

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» стал чемпионом России. В Лиге чемпионов «железнодорожники» заняли четвёртое место в группе D, в которой также выступали «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай».