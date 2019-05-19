«Локомотив» обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов
В матче 29-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2). Благодаря ничьей «железнодорожники» обеспечили себе попадание в первую тройку и участие в Лиге чемпионов-2019/20.
Если «Локомотив» финиширует на втором месте, то напрямую попадёт в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира. Если клуб завершит сезон на третьем месте, то будет участвовать в квалификационном раунде. Также московский клуб гарантировал себе серебряные или бронзовые медали чемпионата России.
Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» стал чемпионом России. В Лиге чемпионов «железнодорожники» заняли четвёртое место в группе D, в которой также выступали «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай».
20 клубов обеспечили себе место в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20
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