Парфёнов: как-то особенно готовить «Урал» к финалу Кубка России не будем

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2) отметил, что команда не станет специально готовиться к финальной игре Кубка России, где также встретится с «железнодорожниками».



«Как-то особенно готовить команду к финалу Кубка России не будем. Зачем кого-то готовить к такой игре? Мне кажется, обе команды проделали хороший пусть и заслуженно вышли в финал. Думаю, будет боевой матч.



Удалась ли репетиция перед финалом? У нас был календарный матч. Мы играли с действующим чемпионом, у которого достаточно исполнителей высокого уровня. Серьёзно готовились, ребята выполняли то, что мы просили, даже в меньшинстве создавали достаточно моментов», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Парфёнов: удаление — бред полнейший. Понимаю, что на кону у «Локомотива» ЛЧ