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«Томь» обыграла «Спартак-2» и завоевала бронзовые медали ФНЛ

«Томь» обыграла «Спартак-2» и завоевала бронзовые медали ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала московский «Спартак-2». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 23-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Спартака-2», однако нападающий «Томи» Алексей Гасилин не сумел реализовать 11-метровый удар. На 39-й минуте счёт открыл полузащитник московской команды Кирилл Фольмер. Хавбек «Томи» Александр Ставпец отправил в ворота «Спартака-2» ответный мяч на 61-й минуте. В концовке встречи, на 85-й минуте, Ставпец оформил дубль и принёс победу «Томи».

«Томь» набрала 63 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (45) — на 13-м месте. Таким образом, томский клуб завоевал бронзовые медали ФНЛ.

ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Томь
Томск
2 : 1
Спартак-2
Москва
0:1 – Фольмер – 39, 1:1 – – 61, 2:1 – – 85
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