Фидлер — о судействе: видимо, нас заранее готовят к финалу Кубка с «Локомотивом»

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер прокомментировал судейство в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).
«Это футбол, тут невозможно предсказать исход и ход матча заранее. В начале «Локомотив» играл хорошо, но потом мы перебороли это и контролировали матч до удаления.
Жалко, что не играл Дмитрий Тарасов, нам было бы чуть полегче. Вдесятером заканчиваем второй матч подряд? Видимо, судьи думают, что нам так классно – нравится побегать. Мы очень выносливые и хотим побольше поработать. Может, нас уже заранее к кубку готовят. Конечно, это тяжело, «Локомотив» — хорошая команда, они готовятся сыграть в Лиге чемпионов с хорошими командами. Но мы сегодня показали, что мы не хуже, а где-то даже лучше их. Приспособились ли к игре вдесятером? Ну, по игре, наверное, да, а так не хотелось бы так больше», — передаёт слова Фидлера корреспондент «Чемпионата».
- 19 мая 2019
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