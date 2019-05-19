Фидлер — о судействе: видимо, нас заранее готовят к финалу Кубка с «Локомотивом»

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер прокомментировал судейство в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Это футбол, тут невозможно предсказать исход и ход матча заранее. В начале «Локомотив» играл хорошо, но потом мы перебороли это и контролировали матч до удаления.



Жалко, что не играл Дмитрий Тарасов, нам было бы чуть полегче. Вдесятером заканчиваем второй матч подряд? Видимо, судьи думают, что нам так классно – нравится побегать. Мы очень выносливые и хотим побольше поработать. Может, нас уже заранее к кубку готовят. Конечно, это тяжело, «Локомотив» — хорошая команда, они готовятся сыграть в Лиге чемпионов с хорошими командами. Но мы сегодня показали, что мы не хуже, а где-то даже лучше их. Приспособились ли к игре вдесятером? Ну, по игре, наверное, да, а так не хотелось бы так больше», — передаёт слова Фидлера корреспондент «Чемпионата».