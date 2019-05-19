«Реал» на своём поле проиграл «Бетису» в заключительном туре Примеры
В матче 38-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» проиграл севильскому «Бетису» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Альберто Ундиано Мальенко, которому ассистировали Теодоро Собрино Маган и Иньиго Прието Лопес де Серайн.
Счёт был открыт на 61-й минуте. Автором гола стал Лоренсо Морон, которому ассистировал Андреас Гуардадо. На 75-й минуте преимущество севильского клуба увеличил Хесе Родригес. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эктор Фирпо.
«Бетис», набрав 50 очков, финишировал на 11-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (68) — на третьем месте и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
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