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Курский «Авангард» проиграл «Сибири», «Зенит-2» обыграл «Тюмень»

Курский «Авангард» проиграл «Сибири», «Зенит-2» обыграл «Тюмень»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала курский «Авангард». Встреча состоялась на стадионе «Спартак» в Новосибирске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Сибири» Павел Киреенко — он отправил мяч в ворота курского «Авангарда» на 52-й минуте встречи. Курский «Авангард» набрал 56 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (36) — на 18-м месте.

В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала петербургский «Зенит-2». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Турнирная таблице ФНЛ доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
1 : 0
Авангард К
Курск
1:0 – Киреенко – 52
ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Тюмень
Тюмень
1 : 2
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:1 – Плетнёв – 51, 0:2 – Маркин – 77, 1:2 – Вотинов – 87
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