Курский «Авангард» проиграл «Сибири», «Зенит-2» обыграл «Тюмень»

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала курский «Авангард». Встреча состоялась на стадионе «Спартак» в Новосибирске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Сибири» Павел Киреенко — он отправил мяч в ворота курского «Авангарда» на 52-й минуте встречи. Курский «Авангард» набрал 56 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (36) — на 18-м месте.



В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала петербургский «Зенит-2». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Турнирная таблице ФНЛ доступна на «Чемпионате».