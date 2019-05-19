Курский «Авангард» проиграл «Сибири», «Зенит-2» обыграл «Тюмень»
В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала курский «Авангард». Встреча состоялась на стадионе «Спартак» в Новосибирске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Сибири» Павел Киреенко — он отправил мяч в ворота курского «Авангарда» на 52-й минуте встречи. Курский «Авангард» набрал 56 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (36) — на 18-м месте.
В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала петербургский «Зенит-2». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Турнирная таблице ФНЛ доступна на «Чемпионате».
ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
1 : 0
Авангард К
Курск
1:0 – Киреенко – 52
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