Сетьен — 1-й тренер за 16 лет, победивший за сезон «Реал» и «Барселону» в гостях

«Бетис» из Севильи в матче 38-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл мадридский «Реал» со счётом 2:0.

Благодаря этому главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен стал первым наставником за 16 лет, кто в течение одного сезона обыграл «Реал» и «Барселону» в гостевых матчах, сообщает официальный «твиттер» Примеры. В последний раз подобное удавалось Грегорио Мансано с «Мальоркой» в сезоне-2002/03.

Напомним, в матче первого круга «Бетис» одержал победу на «Камп Ноу» со счётом 4:3. При этом на своём поле севильянцы проиграли как «Реалу» (1:2), так и «Барселоне» (1:4).

60-летний Сетьен тренирует клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне «Бетис», набрав 50 очков, финишировал на 10-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата и не пробился в еврокубки. Ранее специалист работал с «Расингом», «Полидепортиво», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом».