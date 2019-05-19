«Реал» проиграл 12 матчей в Примере за сезон. Хуже было только 45 лет назад

Мадридский «Реал» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании на своём поле проиграл севильскому «Бетису» со счётом 0:2.
По итогам сезона «Королевский клуб» потерпел 12 поражений в 38 матчах. Худший результат клуб показал лишь однажды: в сезоне-1973/74 «Реал» проиграл 13 матчей из 34 и финишировал на восьмом месте.
В нынешнем сезоне «Реал», набрав 68 очков, закончил сезон на третьем месте в турнирной таблице Примеры. От ставшей чемпионом «Барселоны» «Реал» отстал на 18 очков.
Напомним, «Реал» проиграл «Атлетико» (2:4) в матче за Суперкубок Европы, вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Аякса» (2:1, 1:4), а также прекратил выступления на стадии 1/2 финала Кубка Испании, проиграв «Барселоне» (1:1, 0:3). Единственный трофей «Реала» в этом сезоне — победа в клубном чемпионате мира.
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