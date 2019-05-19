«Динамо» упустило победу в матче «Енисеем»

В матче 29-го тура чемпионата России красноярский «Енисей» сыграл вничью с московским «Динамо» — 2:2. Встреча состоялась в Красноярске на стадионе «Центральный». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков.

Счёт был открыт на 35-й минуте — автором гола стал Жоаозиньо, реализовавший 11-метровый. Через пять минут хозяевам удалось отыграться благодаря голу Александра Кутьина с пенальти. В концовке встречи команды обменялись голами: на 83-й минуте «Динамо» вперёд вывел Артур Юсупов, на 87-й красноярцев спас от поражения Кутьин, оформивший дубль.

«Динамо», набрав 32 очка, осталось на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (20) поднялся на 15-е место.

В заключительном, 30-м туре чемпионата России «Динамо» на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом». «Енисею» предстоит гостевая игра с «Зенитом». Оба матча состоятся 26 мая.