Хохлов: настраивались взять три очка, поэтому очень недовольны результатом

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат выездного матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем» (2:2).
«Комментарий краткий. Ехали, настраивались взять три очка, поэтому очень недовольны результатом. В принципе, я считаю, что если бы не эти две ошибки, то могли довести игру до победного счёта.
Вы знаете, я, честно, не люблю рассуждать на тему плохих полей. Плохое поле — оно для обеих команд. Рассуждать, помешало оно сегодня или помогло, смысла нет.
Какие чувства больше преобладают по итогам игры? Досада от потерянных очков», — приводит слова Хохлова пресс-служба красноярского клуба.
«Динамо», набрав 32 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (20) — 15-е.
- 19 мая 2019
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