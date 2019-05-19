«Ростов» — «Зенит»: Заболотный начнёт матч с первых минут

Тренерские штабы «Ростова» и «Зенита» определились с составами на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Хаджикадунич, Шомуродов, Логашов, Чернов, Калачёв, Зуйнутдинов, Попов, Норманн, Плиев.

Запасные: Абаев, Ионов, Сигурдарсон, Глебов, Вебер, Щадин, Гацкан.

«Зенит»: Кержаков, Анюков, Смольников, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.

Запасные: Городовой, Гойло, Жирков, Шатов, Оздоев, Ерохин, Мак, Дриусси.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 19 мая, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Зенит», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ростов» (38) занимает девятое место.