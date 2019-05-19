Зидан — о Бэйле: не знаю, что произойдёт, но я должен принимать решения
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с вингером Гаретом Бэйлом, который не проходит в состав команды.
«Посмотрим, останется ли Бэйл. Я не знаю, что произойдёт, правда. В последнее время я рассчитывал на других игроков, и это объяснимо с моей стороны. Если бы я выбрал другой состав на сегодняшнюю игру, то меня спрашивали бы то же самое. Я должен смотреть за состоянием игроков каждый день и принимать решения. И когда есть что-то, что мне не нравится или не подходит моей концепции, я должен делать то, что считаю лучшим для команды. Это, может быть, трудно принять игроку, который много выиграл здесь. Но своё право играть нужно доказывать ежедневно», — цитирует Зидана Marca.
Зидан: дело не в том, что «Реал» не хочет, а в том, что не может
- 19 мая 2019
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