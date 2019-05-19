«Торино» потерял шансы выступить в ЛЧ в следующем сезоне, проиграв «Эмполи»
В матче 37-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Торино». Встреча прошла в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал полузащитник «Эмполи» Африйе Аква, отличившийся на 27-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Торино» Яго Фальке сравнял счёт. Спустя девять минут хозяева снова вышли вперёд — гол в актив записал хавбек Маттео Бриги. До финального свистка по мячу в ворота гостей отправили защитник Джованни Ди Лоренцо и форвард Франческо Капуто.
«Торино», набрав 60 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда из Турина потеряла шансы выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Эмполи» (38) находится на 17-м месте.
Италия - Серия А. 37-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Эмполи
Эмполи
4 : 1
Торино
Турин
1:0 – Аква – 27, 1:1 – Фальке – 56, 2:1 – Бриги – 65, 3:1 – Ди Лоренцо – 70, 4:1 – Капуто – 88
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