Фидлер: фраза про Тарасова – просто шутка, у нас хорошие отношения
Полузащитник «Урала» Артём Фидлер прокомментировал свои слова в адрес хавбека «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Ранее футболист сказал, что в матче с «железнодорожниками» екатеринбургской команде было бы легче, если бы в составе соперников играл Тарасов.
«Фраза, сказанная мной про Дмитрия Тарасова, просто безобидная шутка. Она была сказана, когда он проходил рядом, так что он её услышал и тоже улыбнулся. С Димой у нас хорошие товарищеские отношения», – сказал Фидлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 11-е место, имея в активе 35 очков. В заключительном туре Премьер-Лиги команда из Екатеринбурга отправится в гости к «Анжи».
Фидлер — о судействе: видимо, нас заранее готовят к финалу Кубка с «Локомотивом»
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