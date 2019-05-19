Фидлер: фраза про Тарасова – просто шутка, у нас хорошие отношения

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер прокомментировал свои слова в адрес хавбека «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Ранее футболист сказал, что в матче с «железнодорожниками» екатеринбургской команде было бы легче, если бы в составе соперников играл Тарасов.

«Фраза, сказанная мной про Дмитрия Тарасова, просто безобидная шутка. Она была сказана, когда он проходил рядом, так что он её услышал и тоже улыбнулся. С Димой у нас хорошие товарищеские отношения», – сказал Фидлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 11-е место, имея в активе 35 очков. В заключительном туре Премьер-Лиги команда из Екатеринбурга отправится в гости к «Анжи».