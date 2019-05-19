Бэйл — игрокам «Реала»: клуб должен заплатить мне € 51 млн, иначе я останусь

Вингер «Реала» Гарет Бэйл заявил, что готов покинуть «Королевский клуб» только в том случае, если ему выплатят всю причитающуюся сумму по оставшемуся контракту. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Radioestadio.

По информации источника, в разговоре с партнёрами по команде валлиец сказал следующее: «У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушёл, им нужно будет заплатить мне € 17 млн за каждый сезон. Если они этого не сделают, я останусь здесь. И если мне придётся играть в гольф всё это время, я буду играть в гольф».

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года. Его трансфер обошёлся «сливочным» в € 101 млн. Всего в составе мадридского клуба валлиец сыграл 231 матч и забил 102 мяча.